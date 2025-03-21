Захарова заявила, что перемирие, предложенное Трампом, уже нарушено киевским режимом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Перемирие, предложенное американским президентом Дональдом Трампом, было уже нарушено киевским режимом. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, как они будут их опять заводить хоть в какое-то стойло и русло – это большой вопрос", – сказала Захарова.

Речь идет об ударе украинских беспилотников по энергообъекту, расположенному в станице Кавказская в Краснодарском крае. Это привело к разгерметизации одного резервуара с нефтью и ее возгоранию.

Украинские дроны нанесли удар по нефтебазе на Кубани сразу после принятого Владимиром Путиным решения о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней, подчеркивали в Минобороны РФ.

Идея была выдвинута во время телефонного разговора Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Российский лидер тогда сразу дал военным соответствующую команду.

При этом Зеленский, комментируя данное предложение, начал выдвигать условия. Например, по его словам, должен существовать список объектов, по которым нельзя наносить удары, так как "просто слов" Путина об отказе ударов по энергетике недостаточно.

