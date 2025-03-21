Песков: приказ Путина приостановить удары по энергообъектам Украины действует

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Приказ Владимира Путина воздерживаться от ударов по объектам инфраструктуры Украины действует, российские военные его исполняют, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Приказ верховного главнокомандующего действует, и российские вооруженные силы воздерживаются в настоящее время от ударов по энергетической инфраструктуры Украины в соответствии с той договоренностью, что была достигнута между США и Россией", – сказал пресс-секретарь главы государства.

Как отметил Песков, Путин и президент США Дональд Трамп договорились о прекращении ударов только по энергетической инфраструктуре.

Представитель Кремля также обратил внимание, что атаки Вооруженных сил Украины по российской энергоинфраструктуре, в том числе подрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа", показывают, чего стоят заверения главы киевского режима Владимира Зеленского. Москва неоднократно предупреждала, что Киев способен на нарушения договоренностей, подчеркнул он.

"<...> Это, кстати, то, о чем мы неоднократно предупреждали наших собеседников. Эта информация более чем красноречиво говорит о том, насколько можно верить слову Зеленского и членов его команды", – подчеркнул Песков.

Переговоры лидеров России и США состоялись во вторник, 18 марта. Этот звонок стал второй беседой президентов после вступления Трампа в должность. Белый дом отмечал, что переговоры прошли хорошо.

В ходе диалога Путин поддержал идею президента США о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Он сразу дал военным соответствующую команду, при этом в контексте 30-дневнего перемирия президент России обозначил ряд рисков.

Официальный представитель Кремля Мария Захарова заявила, что президент Украины, который публично заявил о том, что не будет атаковать энергетическую инфраструктуру России, на самом деле отдал приказ о новых ударах. Речь идет об атаке украинских беспилотников по энергообъекту, расположенному в станице Кавказской в Краснодарском крае.