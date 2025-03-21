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21 марта, 07:15

Общество

Россияне смогут через "Госуслуги" проверить, какие сим-карты оформлены на них

Россияне смогут через "Госуслуги" проверить, какие сим-карты оформлены на них

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Россияне смогут через "Госуслуги" проверить, какие сим-карты оформлены на них. В Минцифры заявили, что готовы запустить новый сервис с 1 апреля.

В ведомстве отметили, что в первое время не исключены небольшие сбои, но в целом система уже настроена. Это будет еще одна мера по борьбе с кибермошенничеством. Сейчас гражданин может просто не знать, что на него оформлены сим-карты, которыми пользуются аферисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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