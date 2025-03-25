В Симферополе появился стихийный мемориал в память о погибшем военкоре Федорчаке

Фото: телеграм-канал "Мининформ Крыма |Z|"

Стихийный мемориал в память о погибшем военном корреспонденте "Известий" Александре Федорчаке появился в Симферополе, сообщил гендиректор телерадиокомпании "Крым", председатель Крымского отделения Союза журналистов России Вадим Первых.

"Возле телерадиокомпании "Крым" появился стихийный мемориал в память об Александре, который начал отсюда свой журналистский путь и долгое время был частью нашей команды", – цитирует его РИА Новости.

Погибший журналист был профессионалом своего дела, а также смелым и отважным человеком, который показывал ситуацию на передовой и был до конца верен своему делу, сказал гендиректор компании.

"Крымское отделение Союза журналистов России выступило с инициативой представить Александра посмертно к государственной награде Республики Крым – ордену "За верность долгу", – добавил Первых.

Федорчак погиб 24 марта в зоне СВО из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне гибели он работал на купянском направлении в Харьковской области.

Вместе с ним находились оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели – они также скончались. Кроме того, в результате обстрела ВСУ тяжелое ранение получил корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин.

После этого было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". В ООН после произошедшего выступили против убийства и ранений представителей СМИ.

