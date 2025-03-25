Москалькова будет добиваться международного осуждения гибели журналистов РФ из-за ВСУ

Фото: телеграм-канал IZ.RU;tvzvezda.ru

Гибель российских журналистов от действий украинских военных должны осуждаться со стороны международных организаций, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале.

Речь идет о корреспонденте "Известий" Александре Федорчаке, который погиб в зоне СВО после артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 24 марта, операторе "Звезды" Андрее Панове и водителе съемочной группы Александре Сиркели.

Москалькова выразила соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам журналистов и подчеркнула, что их гибель говорит о необходимости кардинального пересмотра международных механизмов защиты представителей СМИ в зоне боевых действий.

"Эти меры разработаны десятки лет назад и не отвечают нынешним реалиям и закрепленному в международных документах праву на свободу слова", – считает она.

Москалькова пообещала добиться соответствующей реакции от Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также от международной неправительственной организации "Комитет защиты журналистов", ЮНЕСКО и всего сообщества омбудсменов.

Также уполномоченная по правам человека пожелала скорейшего выздоровления корреспонденту ТАСС Михаилу Скуратову, который получил осколочные ранения.

Травмы также получил корреспондент "Звезды" Никита Гольдин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки на журналистов. Уточняется, что преступления подпадают под статьи "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".