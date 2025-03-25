МИД призвал мировое сообщество осудить атаку ВСУ на российских журналистов

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Министерство иностранных дел России призвало международные организации осудить преступления Киева после недавней атаки украинских войск на российских журналистов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Киевский режим не только не прекращает террор против российских гражданских лиц и энергетических объектов, о чем мы неоднократно заявляли, но и в очередной раз нанес удар по представителям российских СМИ, призванных по долгу профессии без оружия в руках освещать происходящие "на земле" события", – приводятся слова дипломата в телеграм-канале МИД.

Она подчеркнула, что количество терактов Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличивается соразмерно пониманию украинских властей невозможности нанесения какого-либо урона армии России на поле боя. По словам Захаровой, киевский режим в очередной раз продемонстрировал свою террористическую, звериную сущность. Атака на журналистов подчеркнула недоговороспособность украинского руководства.

В МИД России призвали гендиректора ЮНЕСКО, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, верховного комиссара ООН по правам человека и прочие правозащитные структуры отреагировать на убийство российских журналистов.

"Хроническое бездействие со стороны этих институтов, выражающееся в сознательном безмолвии или бессодержательных отговорках, станут индикаторами их способности беспристрастно и добросовестно выполнять возложенный на них государствами мандат", – отметила Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что следственные органы установят всех лиц, причастных к этим преступлениям, и привлекут их к уголовной ответственности.

Вечером 24 марта сообщалось, что корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО) после артиллерийского удара со стороны ВСУ. Позже стало известно о гибели оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.

Кроме того, ранения получили корреспондент "Звезды" Никита Гольдин и журналист агентства ТАСС Михаил Скуратов. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту атаки на журналистов.