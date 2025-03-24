СК возбудил дело после гибели журналистов и мирных жителей в ЛНР

Фото: телеграм-каналы IZ.RU, tvzvezda.ru

Уголовное дело возбуждено после гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела поселка в ЛНР, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины поселка Михайловка Луганской Народной Республики погиб журналист МИЦ "Известия", сотрудники съемочной группы телеканала "Звезда", а также иные гражданские лица. В числе пострадавших есть несовершеннолетний", – заявила Петренко.

Дело возбуждено по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

Ранее сообщалось о гибели корреспондента "Известий" Александра Федорчака после артиллерийского удара со стороны ВСУ в зоне СВО. Позднее телеканал "Звезда" сообщил, что в результате обстрела погибли оператор телеканала Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Они были вместе с Федорчаком на одних съемках.