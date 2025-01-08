Погибшего при атаке дрона журналиста Мартемьянова похоронили на Аллее славы в Донецке

Фото: ТАСС/Галина Зверева

Журналиста Александра Мартемьянова, погибшего под Горловкой при атаке беспилотника ВСУ, похоронили на Аллее славы в Донецке, передает ТАСС.

Проститься с журналистом пришли его коллеги, друзья, а также представители органов местного самоуправления и ряда ведомств.

"У Саши была мечта, он хотел, чтобы все те моменты, которые он зафиксировал, это убийства нашего мирного населения вэсэушниками, убийства детей, он хотел всю правду показать, чтобы видел весь мир", – сказал председатель Народного совета ДНР Константин Кузьмин, добавив, что Мартемьянов стал символом мужества.

Всего в церемонии прощания приняли участие несколько десятков человек.

4 января ВСУ нанесли удар при помощи беспилотника по гражданскому автомобилю на трассе Донецк – Горловка. Внутри машины находились представители нескольких СМИ. В результате атаки погиб внештатный корреспондент "Известий" Александр Мартемьянов, остальные журналисты получили различные ранения.

После произошедшего в ООН выступили против любых нападений на журналистов.

В МИД РФ, в свою очередь, назвали данную атаку очередным жестоким преступлением режима украинского президента Владимира Зеленского. В ведомстве пообещали, что все виновные в нападении будут установлены и понесут заслуженное наказание.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту трагедии. Следователи принимают все меры для установления причастных к преступлению.