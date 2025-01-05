РИА Новости: мотивом удара по журналистам под Горловкой стала идеологическая ненависть

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Украинские военнослужащие нанесли удар по машине с журналистами на трассе Донецк – Горловка по мотивам идеологической ненависти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

По информации следствия, удар нанесен по предварительному сговору вышестоящих командиров ВСУ и должностных лиц украинского Минобороны. Причастные к принятию решения об атаке БПЛА гражданского автомобиля устанавливаются, говорится в документах.

Также в материалах дела указано, что вышестоящие командиры ВСУ и других воинских формирований Украины 4 января отдали своим подчиненным преступные приказы о применении беспилотников, оборудованных взрывными устройствами, для атаки и поражения жилых зданий, гражданских и социальных объектов в Горловке в ДНР, реализуя общий преступный умысел.

Дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе Донецк – Горловка 4 января. Внутри машины были внештатный корреспондент газеты "Известия" Александр Мартемьянов, сотрудницы донецкого издания "Блокнот" Светлана Ларина и Изабелла Либерман, представители РИА Новости Михаил Кевхиев и Максим Романенко, а также один неназванный журналист.

В результате удара погиб Мартемьянов, остальные получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту случившегося СК России возбудил уголовное дело по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, умышленное повреждение имущества".