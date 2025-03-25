Корреспондент телеканала "Звезда" Гольдин тяжело ранен после обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал Zvezdanews

Корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин получил тяжелое ранение в результате обстрела ВСУ в зоне СВО. О происшествии сообщил телеканал "Звезда".

Уточняется, что Гольдин находился вместе с погибшими оператором Андреем Пановым и водителем Александром Сиркели, когда украинские военные нанесли удар ракетами HIMARS.

Помимо журналистов "Звезды", в результате обстрела ВСУ погиб военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. Кроме того, информационное агентство ТАСС сообщило о ранении своего корреспондента Михаила Скуратова в Суджанском районе Курской области.

СК возбудил уголовное дело после гибели журналистов и мирных жителей в результате обстрела поселка в ЛНР. Дело возбуждено по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".