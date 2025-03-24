В ООН выступили против убийств и ранений журналистов

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ООН выступает против убийств и ранений представителей СМИ. Таким образом заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак прокомментировал гибель журналистов и мирных жителей в результате украинского обстрела поселка в ЛНР.

"Мы выступаем против убийств и ранений журналистов и хотим тщательного расследования", – приводит ТАСС слова представителя ООН.

Вечером 24 марта сообщалось, что корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО) после артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже стало известно о гибели оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.

Кроме того, информационное агентство ТАСС сообщило о ранении своего корреспондента Михаила Скуратова в Суджанском районе Курской области, угрозы его жизни нет. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и ранении журналистов.