24 марта, 23:26Политика
В ООН выступили против убийств и ранений журналистов
Фото: 123RF/iuriigagarin
ООН выступает против убийств и ранений представителей СМИ. Таким образом заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак прокомментировал гибель журналистов и мирных жителей в результате украинского обстрела поселка в ЛНР.
"Мы выступаем против убийств и ранений журналистов и хотим тщательного расследования", – приводит ТАСС слова представителя ООН.
Вечером 24 марта сообщалось, что корреспондент "Известий" Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции (СВО) после артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Позже стало известно о гибели оператора "Звезды" Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели.
Кроме того, информационное агентство ТАСС сообщило о ранении своего корреспондента Михаила Скуратова в Суджанском районе Курской области, угрозы его жизни нет. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели и ранении журналистов.