Лондонский аэропорт Хитроу из-за пожара на подстанции ожидает перебои в работе

Фото: телеграм-канал SHOT

Лондонский аэропорт Хитроу столкнулся с серьезными перебоями в работе из-за пожара на электроподстанции. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Ранее стало известно, что аэропорт был обесточен из-за пожара и будет закрыт до конца дня 21 марта.

"Пока пожарные команды работают на месте происшествия, у нас нет ясности относительно того, когда электричество может быть надежно восстановлено. Мы ожидаем значительных перебоев в работе в ближайшие дни", – заявил представитель авиагавани.

Огонь вспыхнул на подстанции, расположенной примерно в 2,5 километрах от аэропорта. Лондонская пожарная бригада сообщила, что на месте происшествия работают десять машин и около 70 пожарных.

Ранее взрыв прогремел на крупнейшем химическом заводе Германии в Людвигсхафене, принадлежащем компании BASF. Тогда вслед за взрывом последовал пожар, но его удалось оперативно потушить. Всего пострадали 14 сотрудников. О причинах инцидента не сообщалось.

