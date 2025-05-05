Трамп заявил, что может назвать виновных в диверсии на "Северных потоках"

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Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтону известно, кто несет ответственность за подрыв трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", сообщает ТАСС.

"Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам (это. – Прим. ред.), не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал", – сказал американский лидер, отвечая на вопрос, рассматривается ли в США проведение расследования подрыва "Северных потоков".

Более того, Трамп отверг утверждения о причастности России к инциденту.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого были обнаружены четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.

При этом СМИ писали, что бывший исполнительный директор проекта "Северный поток – 2" Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов начал работу над планом возобновления работы газопровода. В Белом доме инициативу якобы рассматривали в качестве одной из возможных стратегий по улучшению отношений с Россией.

Однако в Германии заявили, что им неизвестно о переговорах по перезапуску трубопровода с участием Соединенных Штатов.