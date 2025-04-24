Рубио опроверг сообщения о планах США снять санкции с "Северного потока"

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Госсекретарь США Марко Рубио назвал безоговорочной ложью сообщения в СМИ о планах Белого дома снять санкции с газопровода "Северный поток – 2" и прочих российских активов в Европе.

О подобных консультациях в администрации США сообщало издание Politico. Отмечалось, что инициатором идеи стал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По информации журналистов, санкции предполагалось снять в рамках переговоров по урегулированию на Украине.

Однако Рубио заявил, что ни он, ни Уиткофф в действительности не вели никаких разговоров о возможной отмене санкций против российской стороны в рамках сделки по Украине.

"Это журналистская недобросовестность. Если у Politico есть хоть унция честности, они полностью опровергнут эту выдумку", – написал госсекретарь в соцсети X.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что руководства крупных европейских компаний изучают возможность возвращения к импорту российского газа. "Немыслимая" еще год назад возможность закупки российского газа, включая продукцию "Газпрома", теперь может быть "хорошей идеей".

Эксперты полагают, что Соединенные Штаты могут потребовать от Европы возобновить закупки российского газа. К примеру, Россия может договориться с США об обмене газом или же газ будет поставляться через "Северные потоки".