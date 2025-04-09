Эксперт Нис: США могут потребовать от Европы возобновить поставки российского газа

09 апреля, 20:03Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Штаты могут потребовать от Европы возобновить закупки российского газа. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на эксперта Берлинского центра материалов и энергии имени Гельмгольца Сюзанну Нис.
Нис указала, что ситуация может развиваться в рамках двух сценариев. Например, Россия может договориться с США об обмене газом. Результатом этого соглашения станет отправка российского газа в Европу под видом американского. В другом случае, по словам эксперта, газ будет поставляться через "Северные потоки".
"Новое правительство Германии вполне может сказать "мы не хотели, но нам пришлось", – объяснила эксперт.
В свою очередь, аналитик Гаагского центра стратегических исследований (HCSS) Йиллес ван ден Беуке считает, что возобновление поставок газа из России позволит уменьшить его стоимость в Европе.
При этом, по информации журналистов, окончательное решение по возобновлению подачи российского газа в Европу через "Северный поток – 2" будет принимать ФРГ и Еврокомиссия. Эксперты предполагают, что восстановить газопровод возможно. Это, по словам Нис, будет стоить от 600 миллионов до 1 миллиарда евро.
Ван ден Беуке добавляет, что основную часть суммы придется оплатить "Газпрому".
Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого было обнаружено четыре утечки, поэтому поставки газа по газопроводам были прекращены.
В августе 2024-го Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к подрыву "Северных потоков". Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.
При этом в правительстве ФРГ исключили возобновление поставок газа из России или восстановление "Северного потока – 2". В Еврокомиссии также сообщали, что возобновление газового проекта "Северный поток" не соответствует интересам Евросоюза.
Однако спецпосланник президента США Стив Уиткофф допустил возможность прокачки газа по трубопроводу "Северный поток".
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