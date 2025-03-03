В ЕК заявили, что проект "Северный поток" не соответствует интересам ЕС

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В Евросоюзе на фоне сведений о возможном возобновлении газового проекта "Северный поток" с участием США заявили, что он не соответствует интересам объединения. Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

По словам Итконен, "Северный поток" не способствует диверсификации энергетических поставок, и газ никогда не поставлялся по этому газопроводу.

"Наша позиция такова, что этот газопровод если был бы запущен и заработал, то должен был бы работать в соответствии с международным и европейским законодательством", – цитирует ее РИА Новости.

Между тем экс-исполнительный директор проекта "Северный поток – 2" Маттиас Варниг при поддержке американских инвесторов работает над планом возобновления работы газопровода, писали СМИ. Отмечается, что в Белом доме это рассматривается в качестве одной из возможных стратегий по улучшению отношений с Россией.

Взрыв на "Северных потоках" произошел в сентябре 2022 года. После этого выявили четыре утечки, из-за чего поставки газа по трубопроводам прекратили.

В августе 2024-го Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест инструктора по дайвингу, который подозревается в причастности к диверсии. Кроме того, ведомство установило личности еще двух подозреваемых.