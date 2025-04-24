Politico: власти США обсуждают снятие санкций с "Северного потока – 2"

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Администрация США обсуждает вопрос отмены санкций против газопровода "Северный поток – 2" и прочих российских активов в Европе в рамках переговоров по урегулированию на Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

Главным инициатором отмены санкций считается спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Тем не менее данная идея пока не нашла большого отклика среди других членов команды лидера США Дональда Трампа, говорится в статье.

Автор материала подчеркивает, что снятие рестрикций с газопровода будет означать резкое изменение в политике Вашингтона и станет крупной уступкой со стороны Трампа, так как изначально санкции были введены именно во время его первого президентского срока.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Соединенные Штаты обсуждают тему "Северных потоков". Министр подчеркнул, что восстановление нормальной энергообеспеченности Европы находится не только в интересах Москвы и Вашингтона.

По мнению экспертов, Штаты могут потребовать от Европы возобновить закупки российского газа. Аналитики считают, что ситуация может развиваться в рамках двух сценариев: Россия может договориться с США об обмене газом либо газ будет поставляться через "Северные потоки".