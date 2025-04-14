Reuters: компании из ЕС изучают возможность вернуться к импорту российского газа

Фото: depositphotos/63ru78

Руководства крупных европейских компаний изучают возможность возвращения к импорту российского газа. Об этом пишет RT, ссылаясь на публикацию Reuters.

Журналисты уточняют, что "немыслимая" еще год назад возможность закупки российского газа, включая продукцию "Газпрома", теперь может быть "хорошей идеей".

Такое развитие событий допустил исполнительный вице-президент французской компании Engie Дидье Олло. Однако он подчеркнул, что это будет возможно только после урегулирования конфликта на Украине

"Нам нужен российский газ, нам нужна дешевая энергия", – высказался управляющий директор немецкого нефтехимического предприятия Leuna-Harze Клаус Пауэр.

По словам последнего, неважно откуда поступает газ. Он подчеркнул, что Германии необходим "Северный поток – 2", чтобы контролировать расходы на энергию.

Ранее СМИ писали, что США могут потребовать от европейцев возобновить закупки российского газа. Это, по мнению аналитиков, поможет уменьшить стоимость ресурса в Европе.

Журналисты также отмечали, что Москва может начать отправлять российский газ под видом американского. В другом случае его будут поставлять через "Северные потоки".

