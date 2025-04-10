Politico: Еврокомиссия не станет продлевать торговые льготы для Украины

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Еврокомиссия не будет продлевать действие торговых льгот для Украины, которые позволяли Киеву поставлять сельхозпродукцию в Евросоюз на выгодных условиях. Об этом сообщает Politico со ссылкой на еврокомиссара по сельскому хозяйству Кристофа Хансена.

Вместо этого ЕК готовит новую систему тарифных квот, которая будет отличаться от прежних льгот. В статье отмечается, что предыдущие льготы практическим ничем не ограничивались.

Данное решение станет политически чувствительной перезагрузкой после крупных протестов фермеров и давления со стороны правителств некоторых европейских государств, считают журналисты.

В июне 2022 года Евросоюз на один год приостановил взимание пошлин на все товары, поступающие с Украины в ЕС, чтобы помочь Киеву увеличить объемы экспорта. Это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце мая 2023 года беспошлинный ввоз продлили еще на год – до июня 2024 года.

На это премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Еврокомиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинских, а не наоборот.