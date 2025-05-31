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31 мая, 18:20

Политика

Мерц проведет переговоры с Трампом 5 июня

Фото: ТАСС/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц встретится 5 июня с американским лидером Дональдом Трампом в рамках своего визита в США. Об этом сообщил пресс-секретарь кабмина Германии Штефан Корнелиус, передает РИА Новости.

По его словам, Мерц и Трамп обсудят в Белом доме не только двусторонние отношения ФРГ и США, но и международную повестку, в том числе конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Также в ходе разговора канцлер Германии и американский лидер поднимут тему торговой политики Штатов.

Ранее Мерц и Трамп в рамках телефонного разговора договорились о сотрудничестве с целью завершения конфликта на Украине. Корнелиус заявлял, что канцлер поддерживает любые усилия по урегулированию ситуации.

Между тем Мерц пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому продолжить оказывать Киеву поддержку.

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