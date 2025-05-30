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Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, скрывая данные о передаче Украине оружия, пытается добиться уступок от России. Об этом сообщает Junge Welt.

По мнению журналистов, Мерц использует тактику "стратегической двусмысленности", с помощью которой хочет подтолкнуть Россию к уступкам, так как Москва не сможет четко представить возможности Киева.

Издание в этой связи напомнило заявления французского лидера Эммануэля Макрона о "неоднозначной стратегии", под которой подразумевался ввод западных войск на Украину. Однако, как считают авторы материала, президент Франции блефовал.

Теперь, по мнению журналистов, Мерц может повторить ошибку Макрона, поэтому рискует получить "более мощный удар по репутации".

Ранее стало известно об отмене Великобританией, Францией, США и Германией ограничений по дальности с военных поставок Украине. Мерц заявлял, что теперь Киев сможет защищаться, в том числе наносить удары по российским военным позициям.

По этой причине, как выяснили СМИ, жители приграничья Литвы и Польши стали массово уезжать из своих домов. Кроме того, Россия запросила заседание в Совбезе ООН, которое пройдет в 17:00 по московскому времени в пятницу, 30 мая.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эскалацией решение европейских стран снять ограничения на дальнобойность поставляемого Украине оружия. Он указал, что такое решение противоречит попыткам урегулировать украинский конфликт.

При этом, по словам секретаря Совбеза Сергей Шойгу, Россия может ответить на это решение Запада. Депутат Госдумы Виктор Водолацкий предположил, что в качестве ответа российская сторона может применить другое оружие.

