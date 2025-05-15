Трамп вновь заявил о решающей роли США во Второй мировой войне

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Американский президент Дональд Трамп повторил свои слова о том, что именно США обеспечили победу во Второй мировой войне. Информацию со встречи политика с военнослужащими в Катаре передает телеканал Fox News в соцсети Х.

"Без нас они (другие страны, отмечающие День Победы. – Прим. ред.) говорили бы по-немецки, может быть, немного по-японски. Мы выиграли войну, и мы единственные, кто не отмечает это", – сказал он.

Трамп уже заявлял, что Вторую мировую войну выиграли США. Он считает, что Соединенные Штаты были "доминирующей силой" в победе над фашизмом, а Советский Союз якобы не был таким решающим фактором.

Также он объявил 11 ноября и 8 мая в стране днями победы в Первой и Второй мировых войнах. Таким образом, Трамп переименовал два государственных праздника.