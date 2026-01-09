Форма поиска по сайту

01:40

Политика

Ким Чен Ын направил Путину письмо с заявлением о гордости за дружбу между двумя лидерами

Фото: ТАСС/POOL/Сергей Бобылев

Лидер КНДР Ким Чен Ын в письме Владимиру Путину назвал отношения с российским президентом "самыми бесценными" и заявил о безоговорочной поддержке его политики. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По информации агентства, послание было направлено президенту России в четверг, 8 января.

"Пользуясь этим случаем, хочу подчеркнуть, что я считаю дружеские отношения с вами самыми бесценными и горжусь ими", – цитирует ЦТАК текст письма.

Также глава КНДР выразил намерение "безусловно поддерживать" политику и решения президента России.

Ранее Ким Чен Ын направил Путину поздравительную телеграмму по случаю празднования Нового года. В ней он подчеркнул, что корейско-российские отношения в 2025 году укрепились как самые искренние и союзнические, делящие кровь, горе и радость в одном окопе.

