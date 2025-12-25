Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказывать им помощь и в целом улучшать качество образования в России.

Президент отметил, что Минтруд уже подготовил национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого учебного заведения показывает уровень найма и размер зарплаты.

"На основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны", – сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

Российские вузы в 2027 году планируют перевести на новую модель высшего образования. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил, что для этих целей ведомство готовит системные изменения, требующие поправок в закон об образовании. После закрытого рассмотрения проект вынесут на общее обсуждение.