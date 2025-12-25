Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 декабря, 14:54

Общество

Путин предложил создать рейтинг худших образовательных организаций

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин предложил создать рейтинг 100 худших образовательных организаций, чтобы оказывать им помощь и в целом улучшать качество образования в России.

Президент отметил, что Минтруд уже подготовил национальный рейтинг по трудоустройству выпускников, который в разрезе каждого учебного заведения показывает уровень найма и размер зарплаты.

"На основе этого рейтинга предлагаю ежегодно определять и 100 образовательных организаций, которые, к сожалению, продемонстрировали худший результат. И это как раз тот случай, где нужно помочь изменить ситуацию в интересах учащихся регионов и всей страны", – сказал российский лидер на заседании Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ.

Российские вузы в 2027 году планируют перевести на новую модель высшего образования. Замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев отметил, что для этих целей ведомство готовит системные изменения, требующие поправок в закон об образовании. После закрытого рассмотрения проект вынесут на общее обсуждение.

В России введут электронные студенческие билеты и зачетные книжки

Читайте также


властьобразованиеобщество

Главное

Чем опасен непрофессиональный подход к грумингу?

Для животного ситуация неизбежно сопряжена с психологической травмой

Острые инструменты могут оставить глубокие порезы

Читать
закрыть

Чем обернется отмена моратория на штрафы застройщикам?

Отмена моратория означает завершение периода "тепличных условий" для девелоперов

Это может привести к росту цен на новостройки

Читать
закрыть

Какие туристические направления могут открыться для россиян в 2026 году?

В следующем году может появиться прямое авиасообщение с Малайзией

Ожидается, что для россиян станут безвизовыми государства африканского континента и Южная Америка

Читать
закрыть

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика