Около 45 тысяч платных мест могут сократить в российских вузах

Фото: depositphotos/kasto

Минобрнауки планирует сократить около 45 тысяч платных мест в вузах, заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24".

"Если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе – в негосударственных вузах, там почти 20%", – объяснил министр.

По его словам, сокращение коснется 40 направлений. В их числе – "Экономика", "Реклама", "Связи с общественностью", "Менеджмент", "Государственное и муниципальное управление" и "Юриспруденция".

Ранее стало известно, что Минобрнауки не планирует вводить полномасштабное ограничение набора абитуриентов на платные места для всех вузов, где средний балл ЕГЭ поступивших не достиг 50.

В министерстве уточнили, что потенциальные ограничения могут затронуть только около 10% специальностей от их общего количества. Речь шла о таких направлениях подготовки, как бизнес-информатика, торговое дело, товароведение, юриспруденция, психология и другие.

