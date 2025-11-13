Минобрнауки РФ не будет ограничивать платный набор студентов с 50 баллами по ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министерство науки и высшего образования России не планирует вводить полномасштабное ограничение набора абитуриентов на платные места для всех вузов, где средний балл ЕГЭ поступивших не достиг 50. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что потенциальные ограничения могут затронуть только около 10% специальностей от их общего количества. Речь идет о таких направлениях подготовки, как бизнес-информатика, торговое дело, товароведение, юриспруденция, психология и другие.

Основанием для данного регулирования станет закон о государственном контроле платного приема в российские университеты, который вступит в силу 1 сентября 2025 года. Документ наделяет правительство страны полномочиями по установлению для вузов предельного количества коммерческих мест.

Также в Минобрнауки подчеркнули, что обсуждаемая норма не предполагает полного запрета на платный прием студентов, сдавших ЕГЭ менее чем на 50 баллов. Ее действие будет привязано к реальной практике приема на коммерческой основе на конкретные направления в отдельных вузах.

Ранее Минобрнауки представило новые поправки к законопроекту о порядке приема в университеты на 2026/27 учебный год. Согласно документу, с 2026 года абитуриенты не смогут подать документы на зачисление через сайты вузов. Эта возможность будет доступна только через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах".

Кроме того, с нового учебного года квоты на обучение будут выделяться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и программ. Свободные места передадут участникам спецоперации или предоставят учащимся в формате общего конкурса.