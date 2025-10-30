Российские вузы получат 620,5 тыс бюджетных мест в следующем учебном году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российским вузам будет выделено 620,5 тысячи бюджетных мест в следующем учебном году. Из них воссоединенные регионы получат около 28,5 тысячи мест, сообщила пресс-служба Минобрнауки РФ.

Как уточнило ведомство, на программы бакалавриата и специалитета очной формы обучения планируется выделить 371 тысячу мест. Предполагается, что это позволит обеспечить доступность высшего образования для выпускников школ на уровне не менее 57,5%. Министерство также намерено увеличить число бюджетных мест в регионах до 73,4%.

В ведомстве уточнили, что по инженерным направлениям количество бюджетных мест вырастет на 1 169, по сельскохозяйственным – на 594, а по медицинским – на 166. При этом по гуманитарным наукам, искусству и культуре запланировано незначительное уменьшение мест.

В Минобрнауки добавили, что все бюджетные места будут доведены до вузов до конца текущего года, после чего они опубликуют информацию на своих сайтах.

Ранее сообщалось, что в следующем учебном году правительство России планирует ограничивать количество студентов-платников. Число коммерческих мест в вузах будет рассчитываться на основе среднего числа учащихся на платной основе за последние два года.

Под новые правила подпали такие направления образования, как экономика, юриспруденция, архитектура, нефтегазовое дело, стоматология и другие. Всего в писке Минобрнауки значатся 46 специальностей.