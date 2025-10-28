"Коммерсант": кабмин будет ограничивать количество студентов-платников в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Правительство России будет ограничивать количество студентов-платников. Новые правила начнут действовать со следующего учебного года, пишет "Коммерсант" со ссылкой на документы Минобрнауки РФ.

Уточняется, что под ограничения подпали такие направления образования, как экономика, юриспруденция, архитектура, нефтегазовое дело, стоматология и другие. Всего с писке ведомства значатся 46 специальностей.

Количество мест будет рассчитываться на основе среднего числа учащихся на платной основе за последние два года. Тем не менее, если средний балл ЕГЭ у абитуриентов, готовых поступать на коммерческое отделение, окажется ниже 50, вуз не сможет зачислить их по данной квоте.

Как считают инициаторы нововведения, изменения помогут сбалансировать рынок труда.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения. Он подразумевает, что при поступлении на бюджетные места студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении при наличии предложений и соответствии студента требованиям. Инициатива относится к медицинским и фармацевтическим образовательным программам.

Кроме того, аналогичное требование предлагается установить в отношении студентов-целевиков, с которыми заказчики отказались заключать договор.

