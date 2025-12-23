Сессии в новогодние каникулы могут запретить в вузах РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты от фракции "Новые люди" направили письмо министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову с предложением запретить проводить сессии в вузах во время новогодних каникул. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Авторами инициативы стали депутаты Владислав Даванков, Ярослав Самылин и Антон Ткачев. Они отметили, что в настоящий момент нет установленного законом запрета на проведение сессий в период нерабочих праздничных дней, включая новогодние каникулы. Из-за этого в многих образовательных организациях фиксируют случаи назначения зачетов, экзаменов и обязательных консультаций на даты официальных государственных праздников.

Кроме того, существующие нормы о запрете работы в праздничные дни не распространяются на обучающихся в образовательных организациях. Это связано с тем, что правоотношения между студентом и вузом не являются трудовыми.

В тексте письма депутаты подчеркивают, что запрет на проведение сессий, зачетов и консультаций в нерабочие праздничные дни сохранит за студентами право на полноценный отдых. Помимо этого, реализация этой меры уменьшит психологическую нагрузку на обучающихся.

Ранее президент Российской академии образования Ольга Васильева рассказала, что новогодние каникулы являются важным периодом для того, чтобы школьники могли восстановить силы. Она объяснила, что учебные занятия в это время допустимы, если они не в тягость ребенку и вызваны объективной необходимостью.

Чтение же прекращать не следует: можно уделить время книгам, которые вызывают у детей искренний интерес.

