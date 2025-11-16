Психолог Игонина назвала пять основных признаков переутомления у школьников

Учебный год в самом разгаре, и у многих школьников накапливается усталость, которая со временем может перерасти в серьезное переутомление. Разбираемся, как распознать эмоциональную перегрузку у ребенка и что делать родителям в такой ситуации.

Все хорошее – в меру

Родители зачастую стараются давать ребенку в школьные годы все и сразу, максимально заполнив его время дополнительными занятиями и репетиторами. Также многие полагают, что чем больше школьник занят секциями и кружками, тем лучше будет его поведение, рассказала Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи населению столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Игонина.

"Но физическая усталость и эмоциональное истощение из-за чрезмерной нагрузки могут привести к потере мотивации. В итоге дети становятся апатичными и раздражительными, часто болеют и не хотят учиться. Особенно сложно распознать стресс у младшеклассников – они еще не умеют до конца осознавать и объяснять взрослым свое состояние", – отметила она.

Признаки перегрузки у ребенка

Всестороннее развитие важно, но при выборе дополнительных занятий необходимо учитывать не только потребности и возможности школьника, но и его искреннее желание заниматься. Если индивидуальные особенности не учитываются, ребенок сталкивается с колоссальными перегрузками. На приближающееся выгорание у школьника могут указывать несколько признаков, предупредила Игонина.

Эмоциональная нестабильность. Ребенок может резко реагировать на незначительные события, особенно после насыщенного учебного дня. Даже небольшие замечания, просьбы со стороны взрослых или общение с братьями и сестрами способны вызвать бурный всплеск эмоций. Плач, капризность, истерики без видимых причин – так проявляется накопившееся напряжение и перегрузка.

Физическое недомогание. Без видимых причин ребенок начинает регулярно жаловаться на головные боли или боли в животе. К концу недели может бессимптомно повышаться температура, появляться бессонница или, наоборот, сонливость, нарушение аппетита – переедание или отказ от еды.

"Так организм может реагировать на чрезмерный стресс и переутомление", – пояснила эксперт.

Поведенческие изменения. Ребенок может стать либо гиперактивным, либо предпочитать уединяться в тишине. Перевозбуждение часто возникает после сдерживания эмоций в школе, а желание остаться в одиночестве – естественная реакция на информационную перегрузку.

Снижение мотивации. Если раньше ребенок с интересом занимался, а теперь постоянно говорит "не хочу" и "не могу", это сигнализирует об истощении ресурсов. И связано такое поведение с ощущением, что усилия не приносят желаемого результата, подчеркнула психолог.

Когнитивные проявления. Обычно они связаны с рассеянным вниманием, забывчивостью, трудностями с концентрацией, замедлением реакций, снижением успеваемости.

"Эти признаки также говорят о том, что организм плохо справляется с текущей нагрузкой", – отметила эксперт.

Пусть меньше, да лучше

Если у ребенка наблюдаются признаки школьной перегрузки, стоит придерживаться простых, но действенных правил, отметила Игонина.

Выстраивание диалога. Поговорите с ребенком, попросите рассказать о том, что он чувствует, обсудите имеющиеся ощущения и переживания.

Изменение нагрузки. Пересмотрите нагрузку ребенка, при необходимости снизьте ее на пару недель, наблюдая за настроением, поведением и самочувствием школьника.

Соблюдайте режим. Наладьте режим сна и отдыха ребенка, сделайте питание более сбалансированным, проконсультируйтесь с врачом насчет приема витаминов.

Баланс между отдыхом и занятиями. Помимо соблюдения режима дня, продолжительного сна и сбалансированного питания, школьнику необходим отдых и время, когда от него ничего не требуют.

"В зависимости от возраста, после каждых 30–60 минут занятий должен быть 10–15 минутный перерыв. Кроме того, не менее часа в день – законное "ничегонеделание": абсолютно свободное время, которое ребенок тратит по своему усмотрению. В том числе и на компьютерные игры", – посоветовала она.

Атмосфера уюта и комфорта. Избегайте упреков и критики в адрес школьника за отсутствие старания, не сравнивайте его с другими детьми и не приводите пример собственного успеха и способностей – это отражается и на самооценке, и на мотивации.

"Всегда будьте на стороне ребенка, выражайте свою безусловную любовь, поддерживайте, одобряйте, верьте в его возможности. Физическое и ментальное здоровье – безусловный приоритет в жизни любого человека", – заключила она.

Бесплатная психологическая поддержка доступна по круглосуточному телефону неотложной психологической помощи 051 (для городского) или 8 (495) 051 (для мобильного) Московской службы психологической помощи населению.