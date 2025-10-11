Психолог Самохина: дочерей нельзя воспитывать "принцессами" или "разбойницами"

Международный день девочек отмечается 11 октября. На какие принципы нужно опираться при воспитании дочерей, чтобы они выросли полноценными личностями без зависимости от чужого мнения, – в материале Москвы 24.

Развитие самоомоценки и самостоятельности

При воспитании дочерей необходимо учитывать нюансы развития женской психики. Об этом Москве 24 рассказала психолог столичного Центра для детей-сирот "Центральный" Департамента труда и социальной защиты населения города Светлана Самохина.





Светлана Самохина психолог Центра для детей-сирот "Центральный" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы В отличие от мальчиков, девочки раньше достигают эмоционального развития и более чутко воспринимают мнение окружающих. Именно поэтому нужны особые инструменты для формирования их здоровой самооценки. Задача родителя – вырастить уверенного в себе человека, не ограничивая его общепринятыми шаблонами.

По ее словам, один из аспектов воспитания дочерей – научить доверять собственным ощущениям. Зачастую девочки ищут подтверждение своей ценности, задавая вопросы: "Я красивая?", "Я все делаю правильно?", "Я умная?" Вместо готовых ответов лучше помочь ребенку самому их находить, посоветовала эксперт.

В пример она привела работу с девятилетней девочкой, которая любила рисовать абстрактные пейзажи, но слышала критику, что ее творчество "странное и не похоже на реальность".

"Девочку это сильно расстраивало. Я посоветовала задать дочери вопросы: "Как ты сама относишься к своему рисунку?" или "Расскажи, что тебе в нем нравится?" Так девочка сможет не ориентироваться на чужое мнение и будет учиться различать свои цели и чужие ожидания, сохраняя уверенность в творческом самовыражении", – рассказала Самохина.

При этом ответы взрослого по типу "Все хорошо" или "Не слушай их" тоже поставят ребенка в зависимость от чужой оценки. Вместо них стоит спросить: "А как ты сама думаешь?" Этот вопрос поспособствует тому, что ребенок научится слушать внутренний голос.

Также для здоровой самооценки важно:



научить опираться на собственное мнение с помощью фразы: "Это чужое мнение, но главный эксперт по тебе – это ты";

развивать самоанализ: "Что понравилось в том, как ты поступила?";

привыкать к оценке действий: "Довольна ли ты результатом своей работы?"

Также девочки часто сталкиваются с тем, что решения за них принимают родители, отметила психолог. При этом в 5–7 лет она сама может определить, что надеть или почитать, в 8–12 – выбрать кружок или на что потратить карманные деньги, а в 13–16 – быть самостоятельной в выборе углубленного изучения предметов и дружеского окружения. Для развития навыка принимать решения самой стоит придерживаться формулы: "Выбор – за ребенком, поддержка – за родителями", рассказала специалист.

Умение отстоять границы

Девочки весьма чувствительны к одобрению окружающих и могут воспринимать критику как сигнал к изменениям, поэтому их важно научить распознавать полезное мнение. Необходимо объяснить, что обратная связь – это пища для размышлений, а не наставление, обратила внимание Светлана Самохина.





Светлана Самохина психолог Центра для детей-сирот "Центральный" Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Объясните, что мнения бывают разные: одни помогают нам расти и становиться лучше, другие просто отражают взгляды говорящего. Не все комментарии требуют немедленной реакции или изменения поведения.

Также необходимо подкрепить слова действием: родитель должен показать, что не подчиняется чужому мнению, а принимает его к сведению, добавила психолог.

Кроме того, девочек часто воспитывают быть удобными, из-за чего во взрослом возрасте у них довольно размытые личные границы.

"Девочка должна знать: "нет" – это ответ, не требующий объяснений, а ее собственные желания важны не меньше чужих. Чтобы закрепить такое понимание, можно проводить своеобразные тренировки. Например, каждый день находить одну ситуацию, где можно сказать "нет" без чувства вины. Начиная с мелочей: "Нет, я не буду делится своими вещами" или "Нет, я не хочу играть в эту игру", – посоветовала психолог.

Также важно воспитывать девочек вне стереотипов. Например, общество внушает, что женскому полу плохо даются математика или техника, но подобные утверждения препятствуют развитию потенциальных хобби. Чтобы поддержать заинтересованность ребенка, Самохина порекомендовала родителям рассказывать об известных женщинах, которые преуспели в какой-либо "мужской" сфере. Если же девочке по душе "женские" занятия, стоит рассказать про их профессиональную ценность, добавила специалист.

В целом же главный принцип воспитания дочерей – видеть в них личность, а не "принцесс" или "разбойниц". Первый тип будет ждать спасения, второй – брать все, что захочет, силой. Здоровая личность же сможет защитить себя словесно, договариваться и строить равноправные отношения, заключила психолог.

