Депутат Слуцкий: законопроект о штрафах за буллинг рассмотрят в осеннюю сессию

Школьный буллинг остается актуальной и обсуждаемой проблемой, при этом жертвы травли часто не рассказывают о подобных ситуациях. Поэтому в преддверии 1 сентября особенно важно объяснить ребенку, что делать в случае морального или физического давления. Подробнее – в материале Москвы 24.

Недетская проблема

Впервые о введении наказания за буллинг и кибербуллинг депутаты фракции ЛДПР рассказали в середине августа 2025 года. В законопроекте прописаны штрафы для физических лиц на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, должностных – от 100 до 200 тысяч, а юридических от 100–500 тысяч.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий пояснил Москве 24, что в настоящее время документ ждет заключения кабмина.

"Сразу, после того как получим отзыв на нашу инициативу из правительства, будем вносить законопроект в Госдуму, чтобы уже осенью парламент его рассмотрел. Эту проблему надо решать оперативно, потому что она сверхактуальна", – подчеркнул Слуцкий.



Согласно данным ВЦИОМ от сентября 2024 года, с травлей в школе лично сталкивалась четверть россиян, а у 19% респондентов буллинг пережили их дети и внуки. При этом 89% из их числа признались, что источником агрессии были другие ученики. О травле со стороны педагогов высказался всего 31% опрошенных. Максимум жертв травли пришелся на возрастную группу от 18 до 24 лет: среди них в школьные годы с этим столкнулись 53% респондентов.



Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов в свою очередь рассказал Москве 24, что вопрос буллинга хоть и остается актуальным, но понемногу начинает решаться.

"Проблема актуальна из-за состояния общества в целом, а не плохой работы школ. Нам десятилетиями транслировали деструктивные смыслы по телевидению, в фильмах и культуре, продвигалось "право силы". Тем не менее в последние годы стало лучше: запретили деструктивные движения, эффективно работают силовые структуры и усилился воспитательный компонент в школах", – рассказал Чернышов.





Борис Чернышов вице-спикер Госдумы Работа государства дала положительные плоды, и мы действительно видим определенные улучшения: стало меньше негатива и больше конструктивного подхода, в том числе к молодому поколению. Все это комплексно улучшает ситуацию, потому что одним законом ситуацию не изменить.

Ранее о проблеме буллинга в образовательных учреждениях говорил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава. По его мнению, вопрос требует законодательного реагирования и системного подхода. В частности, необходимо разработать регламенты, которые защитят как педагогов в школах, так и детей.

Своевременная помощь

Ребенок не будет бояться идти в школу и при этом получит навыки противодействия буллингу, если родители грамотно подготовят его к подобным проявлениям агрессии. Об этом Москве 24 рассказал руководитель психологической службы РАНХиГС, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований, кандидат психологических наук Кирилл Хломов.

"С одной стороны, важно не настраивать ребенка, что с ним может что-то случиться в школе: не нужно его чрезмерно запугивать. С другой, необходимо дать понять, что образовательное учреждение – это не дом, где все привычно и понятно. Если ребенок идет в школу не в первый раз, об этом просто можно напомнить", – посоветовал специалист.





Кирилл Хломов руководитель психологической службы РАНХиГС, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований, кандидат психологических наук Также важно объяснить, что одноклассники и другие дети могут иметь разные интересы или другое воспитание. При этом нужно обозначить, что в случае неприятных ситуаций необходимо обратиться ко взрослым в школе, а после поделиться опасениями с родителями.

При этом важно донести до детей, что родители всегда будут на их стороне и не станут ругать за что-либо, добавил эксперт.

"Ребенку нужно сказать: "Если тебя будет что-то беспокоить или покажется, что происходит что-то неприятное, ты можешь обратиться за помощью. Я готов с тобой разговаривать, разбираться с ситуацией и помогать". Также важно напомнить: в школе дети иногда ведут себя не так, как ожидает ребенок, при этом некоторые могут не захотеть с ним играть, и это вполне нормально", – предупредил эксперт.

Он добавил, что у буллинга есть четыре отличительных признака: целенаправленность действия, его продолжительность, насилие и неравенство сил. Эти признаки отличают травлю от обычных конфликтов.

При этом зачастую травля бывает косвенной, когда школьника, к примеру, исключают из чата или отказываются с ним общаться. Плюс в ряде случаев это сопровождается физическим насилием.





Кирилл Хломов руководитель психологической службы РАНХиГС, старший научный сотрудник лаборатории когнитивных исследований, кандидат психологических наук В таком случае важно обратиться к школьному психологу и учителям – сегодня они достаточно хорошо ориентируются в таких ситуациях и могут помочь. В ряде исследований было показано, что именно влияние администрации оказывается ключевым в разрешении или недопущении школьного буллинга.

В то же время эксперт подчеркнул, что взрослые зачастую эмоционально очень вовлечены в процесс разбирательств, так как проблема напрямую касается их ребенка. Поэтому, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, стоит подключить специалистов, заключил Хломов.

