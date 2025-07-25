Депутат Берулава предложил принять закон для борьбы с буллингом в школах

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В России необходимо принять закон для борьбы с буллингом в школах, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, академик Российской академии образования Михаил Берулава. Однако подход к законопроекту должен быть взвешенным, передает его слова Pravda.Ru.

Депутат отметил, что проблема буллинга в школах требует системного подхода и законодательного реагирования. Однако комитет по просвещению еще не приступал к обсуждению законопроекта по борьбе с ним.

По словам Берулавы, реальность школьной среды диктует обществу необходимость разработки таких регламентов, которые могли бы защитить детей и педагогов от травли.

"Раз в школе такое есть, мы должны какие-то нормативные документы разработать, пускай это будет в виде законопроекта, а здравомыслящие люди внесут конкретные предложения", – заявил Берулава.

Ранее издание "Ведомости" сообщило, что в России подготовлен законопроект о противодействии буллингу в школах, который предусматривает отправку в учебно-воспитательную спецшколу неоднократно участвовавших в травле учеников. Инициативу планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

Отмечается, что работа над законопроектом велась с 2022 года. Изменения будут предполагается внести в несколько законов: об основных гарантиях прав ребенка, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также об образовании. Кроме того, в проекте дается определение буллинга. Авторы инициативы указывают, что для таких действий характерны систематичность, преднамеренность и унижающий характер.

Кроме того, для регулярно участвовавших в буллинге детей планируют проводить разъяснительные беседы с родителями и профилактические работы. В этом школам будут помогать региональные центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Вместе с тем начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков сообщил, что в России появился тренд на заказную травлю среди детей. По его словам, в настоящее время травля несовершеннолетних является не просто психологическим эффектом, а превращается в услуги среди детей.