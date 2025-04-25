В России появился тренд на заказную травлю среди детей

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Буллинг в России превратился из психологической особенности в детской среде в заказную травлю в школах и на улицах в регионах. Об этом начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков заявил на Всероссийском совещании для региональных министров образования.

"У нас развивается деструктивная культура. Все знают, что есть буллинг, травля, иначе говоря. Сейчас мы увидели новый тренд – заказ на буллинг", – цитирует Новикова ТАСС.

По его словам, в настоящее время травля несовершеннолетних является не просто психологическим эффектом, а превращается в услуги среди детей в России.

Депутаты Госдумы обсуждают инициативу перевода школьников в спецучреждения или на домашнюю форму обучения, если они систематически травят других учеников.

Постоянное проявление агрессии со стороны одного ребенка нарушает право других детей на получение образования, говорил ранее глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. В связи с этим, по его мнению, важно продумать способ предотвращения подобных действий.