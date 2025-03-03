Мизулина предложила обновить законодательство о наказании за травлю в соцсетях

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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала обновить действующее законодательство для усиления защиты граждан от травли и преследований в соцсетях. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, в настоящее время закон не обеспечивает россиянам достаточную защиту. Например, в суде довольно сложно добиться справедливости в случаях клеветы, оскорблений и унижения чести и достоинства. Кроме того, не у всех есть возможность обратиться к юристам и адвокатам, добавила она.

"Размах травли настолько большой, что нужно упрощать процедуру рассмотрения таких дел в суде и, может быть, действительно задуматься над введением административной ответственности за активный хейт в соцсетях", – указала Мизулина.

Глава Лиги также подчеркнула важность рассмотрения вопроса введения ответственности и за распространение фото и видео в соцсетях без согласия лица, которое на них изображено.

С законопроектом о профилактике буллинга выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ноябре 2024 года. Она обратила внимание, что в России отсутствует правоприменительная практика и примеры наказания за подобные действия.

Ее инициативу планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении до конца текущей сессии. Как рассказал депутат Артем Метелев, законопроект по буллингу уже готов. Сейчас он проходит последние межведомственные согласования.