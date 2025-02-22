Депутат Метелев: ГД планирует до конца сессии рассмотреть проект о профилактике травли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме планируют рассмотреть в первом чтении проект о профилактике травли до конца текущей сессии, рассказал депутат Артем Метелев.

"У нас законопроект по буллингу готов, он у нас проходит последние межведомственные согласования. Мы рассчитываем, что в весеннюю сессию не просто внесем в Государственную думу, мы будем стараться уже рассмотреть, возможно, в первом чтении", – передает ТАСС его слова.

В ближайшие недели инициативу направят на отзыв кабмин, добавил он.

Кроме того, для борьбы с буллингом в российских школах могут начать проводить анонимные опросы. Предложение выдвинула член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.

По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.

