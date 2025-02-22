Депутат Метелев: ГД планирует до конца сессии рассмотреть проект о профилактике травли

22 февраля, 08:22Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Госдуме планируют рассмотреть в первом чтении проект о профилактике травли до конца текущей сессии, рассказал депутат Артем Метелев.
"У нас законопроект по буллингу готов, он у нас проходит последние межведомственные согласования. Мы рассчитываем, что в весеннюю сессию не просто внесем в Государственную думу, мы будем стараться уже рассмотреть, возможно, в первом чтении", – передает ТАСС его слова.
В ближайшие недели инициативу направят на отзыв кабмин, добавил он.
Кроме того, для борьбы с буллингом в российских школах могут начать проводить анонимные опросы. Предложение выдвинула член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.
Дети стали чаще подвергаться буллингу в России из-за контента родителей в соцсетях