Депутат Метелев: в школах надо вернуть двойки в дневник за поведение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В российских школах следует возобновить практику ставить двойки в дневник за поведение, считает глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

По мнению парламентария, это может помочь в борьбе с буллингом среди школьников.

"Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно школьной травли", – передает РИА Новости слова депутата.

До конца года Госдума планирует принять проект закона о борьбе с травлей в образовательных учреждениях. Так, буллинг будет фиксироваться, после чего информацию будут передавать в комиссию по делам несовершеннолетних.

"В школе нужно оказать помощь жертве, вовлечь службы примирения и медиации, которые мы также предлагаем создать в каждой школе", – пояснил Метелев.

Ранее Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в российских школах. Президент должен получить доклад по этому вопросу до 1 июля.

Оценки за поведение учеников в школах могут быть полезны, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Однако критерии выставления таких оценок необходимо будет разрабатывать заново, так как нормы поведения общества изменились, подчеркнул он.

