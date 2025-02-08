Депутат Метелев: в школах надо вернуть двойки в дневник за поведение

08 февраля, 17:55Политика
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В российских школах следует возобновить практику ставить двойки в дневник за поведение, считает глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
По мнению парламентария, это может помочь в борьбе с буллингом среди школьников.
"Важно, чтобы не только двойка была, а полноценная система профилактики деструктива, особенно школьной травли", – передает РИА Новости слова депутата.
До конца года Госдума планирует принять проект закона о борьбе с травлей в образовательных учреждениях. Так, буллинг будет фиксироваться, после чего информацию будут передавать в комиссию по делам несовершеннолетних.
"В школе нужно оказать помощь жертве, вовлечь службы примирения и медиации, которые мы также предлагаем создать в каждой школе", – пояснил Метелев.
Ранее Владимир Путин поручил правительству обсудить целесообразность введения оценки за поведение в российских школах. Президент должен получить доклад по этому вопросу до 1 июля.
Оценки за поведение учеников в школах могут быть полезны, считает член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. Однако критерии выставления таких оценок необходимо будет разрабатывать заново, так как нормы поведения общества изменились, подчеркнул он.
В ГД готовят законопроект о профилактике детского буллинга