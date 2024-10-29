Москалькова: в РФ необходимо ввести ответственность за буллинг

29 октября, 11:48Общество
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В России могут предусмотреть ответственность за буллинг. С такой инициативой выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в рамках заседания с комитетом ГД по молодежной политике.
"Ответственности нет, нет правоприменительной практики, нет примеров наказания за это антиобщественное движение, которое уже четко сформировалось", – передает ТАСС ее слова.
В российских школах также могут начать проводить анонимные опросы для борьбы с буллингом. Предложение выдвинула член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова.
По мнению парламентария, на основе полученных в результате этих опросов данных министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные в вопросах травли школы.
Законопроект о профилактике буллинга внесут в Госдуму до конца года