Психолог Таранова рассказала, как оградить ребенка от буллинга из-за соцсетей

В России усиливается травля детей из-за публикаций в интернете. Причиной этому нередко становятся фото и видео, которые выкладывают родители школьников, а также их собственная чрезмерная открытость. Вместе с экспертом разбираемся, что можно сделать, чтобы защитить ребенка от нападок сверстников.

Безобидные публикации?

За 2024 год количество инцидентов с кибербуллингом несовершеннолетних увеличилось на 15%: почти в 8 тысячах эпизодов было зафиксировано свыше 100 активных или пассивных участников, сообщили "Известия" со ссылкой на данные мониторингового центра "Безопасность 2.0" Российского фонда мира.

Причем на 30% чаще агрессию стал провоцировать контент с участием детей, который размещали в Сети их родители, отмечают аналитики.



Елена Сутормина руководитель мониторингового центра "Безопасность 2.0", первый вице-президент Российского фонда мира Родители, желая поделиться моментами из жизни своих детей, часто публикуют фото, видео или личную информацию в социальных сетях, не задумываясь о том, что их публикации могут быть использованы против их ребенка. Например, фото в неловкой ситуации или видео с семейного праздника могут быть использованы одноклассниками для издевательств.

Также травля возникает и как следствие чрезмерной цифровой открытости самих подростков, подчеркнули эксперты. Выкладывая на свои страницы в соцсетях различные фото и видео, они раскрывают личную информацию о себе и своих близких.

"Такие публикации несут очевидную угрозу фигурирующим лицам и их окружению. Данные попадают в открытый доступ и даркнет, их используют мошенники, представители различных преступных групп для совершения противоправных действий", – добавили в фонде.

Постоять за себя

Родителям всегда нужно помнить, что ребенок может стать объектом травли со стороны сверстников фактически из-за любой публикации в Сети. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила детский и подростковый психолог Ирина Таранова.



Ирина Таранова детский и подростковый психолог На самом деле первопричиной буллинга является не сам контент в интернете, а изначально негативное отношение к несовершеннолетнему в кругу его одноклассников. И если они захотят придраться, то найдут за что. То есть в качестве повода для оскорблений и унижений дети могут использовать все что угодно, включая те же фото и видео, даже если они, по сути, самые обыкновенные.

Поэтому взрослым, которые хотят делиться моментами из жизни семьи в соцсетях, важно в первую очередь учитывать интересы детей, считает психолог. При этом в зависимости от возраста они могут предъявлять больше требований к качеству публикаций.

"То, что норма для 5-летнего, подросток воспринимает более осознанно и критически, полагая, например, что на фотографии неудачный ракурс. И было бы честно уважать его чувства", – добавила Таранова.

Также психолог добавила, что, если речь идет о желании школьника размещать что-либо в интернете от своего имени, родителям все равно необходимо обозначить возможные последствия. В особенности тот факт, что его фотографии и видео могут понравиться не всем.



Ирина Таранова детский и подростковый психолог Хейт в Сети – распространенная история, это встречается даже на страницах у взрослых людей. И ребенку, который собирается заводить страницу и тем более открывать доступ к ней, целесообразно переговорить с родителями и решить, готов ли он к тому, что найдутся те, кто будет отзываться о нем плохо. Если нет, лучше снимать фото и видео для себя и распространять их максимум во внутрисемейных чатах и среди близких, то есть контролировать круг тех, у кого есть доступ к этому контенту.

Защитить же несовершеннолетнего непосредственно от буллинга можно, научив его отстаивать собственные границы. По словам эксперта, это умение необходимо сформировать еще с раннего возраста.

"Здесь показательны ситуации, когда у ребенка, играющего на площадке, отбирают игрушки сверстники. Тогда он смотрит на реакцию взрослых, которые, к сожалению, склонны говорить: "Малыш поиграет и все тебе вернет", – отметила специалист.

Потом, когда ребенок становится старше, он может попасть в более сложные ситуации в школе – столкнуться с агрессорами, которые унижают и обзывают. И здесь его опять просят не обращать на это внимания, пояснила Таранова.



Ирина Таранова детский и подростковый психолог Советуя игнорировать издевательства, родители формируют у детей установку, что плохое отношение обязательно терпеть. И это неправильно, ведь обидчики, видя, что им не дают отпор, как правило, пользуются слабостью и продолжают травлю. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше, чтобы или сами родители показывали ребенку, как защищать себя, или обращались с таким запросом к психологу.

При условии, что буллинг не удается пресечь собственными силами, следует подключать к решению проблемы на уровне школы, подключая администрацию, которая будет контролировать конфликт, посоветовала Таранова. Если же и эти меры не работают, единственный выход – сменить учебное заведение.