Психолог Наумова: смена имени не решит вопрос травли в школе

В Госдуме предложили разрешать несовершеннолетним менять имена без согласия родителей, если дети сталкиваются с травлей в школе, – инициативу депутаты партии "Новые люди" направили в министерство труда и социальной защиты РФ. В каком случае разрешат правки в документах, а также в чем опасность необычных имен, разбиралась Москва 24.

Люцифер, Байден и Кит

С инициативой разрешить детям официальную смену имени выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков (партия "Новые люди"). Депутат обратил внимание на рост количества нестандартных детских имен, которые могут привести к буллингу среди сверстников.

"Донателла, Европа, Сахар, Кит – тысячи их. Есть даже Инвокер, Мирана и Лунара из игры Dota-2. Можно просто улыбнуться и пойти дальше – но это пока за странное имя детей не начинают травить в школе", – написал Даванков в своем телеграм-канале.

Он предложил разрешить таким детям смену имени без согласия родителей. На данный момент самостоятельно это может сделать только ребенок старше 14 лет, признанный полностью дееспособным. Другим несовершеннолетним требуется согласие родителей или законных представителей. А чтобы дети шутки ради не ходили в ЗАГС за новыми инициалами еженедельно, Даванков предложил принимать заявления от подростков только вместе с представителями школы, которые подтвердят факт травли.

Соответствующую инициативу депутаты партии "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы направили министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.

В настоящий момент на территории России запрещено давать детям имена, содержащие все знаки препинания (кроме дефиса), цифры, бранные слова, символы, титулы и должности. Соответствующий закон подписал Владимир Путин в 2017 году. При этом в стране ежегодно появляются дети с все более оригинальными именами. Например, в 2024 году были зарегистрированы младенцы с именами Люцифер, Сократ, Грач, Мираж, Сирена, Ива, Луна, Кристалл, рассказала ТАСС начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева. А в 2021-м на свет появился даже маленький Байден.

Подсознательная агрессия родителей

В Госдуме отнеслись к инициативе неоднозначно. Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала "Ленте.ру", что смена имени – это серьезный шаг, пойти на который должен человек "уже осознанный". Также она подчеркнула, что родителям, в свою очередь, необходимо нести ответственность за свои вкусовые предпочтения.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что разрешение детям менять имя самостоятельно приведет к появлению "армии героев аниме и футболистов".



Виталий Милонов депутат Госдумы Если раньше странные родители любили давать своим детям какие-то литературные имена, типа хоббита Фродо или волшебника Гендальфа, то сегодня, с наличием доступного интернета, фриковатых имен стало едва ли не больше. Боюсь, что наличие возможности у детей самостоятельно "переименоваться" лишь усугубит ситуацию.

В свою очередь, первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала Москве 24, что для воплощения в жизнь такой инициативы необходим некий реестр "разрешенных" имен, на который сотрудники ЗАГСа могли бы ссылаться (ранее Буцкая уже предлагала не регистрировать детей под именами, которые не соответствуют их полу).

(депутата Даванкова. – Прим. ред.) не имеет ссылок, куда органы ЗАГСа могли бы обращаться. Пока такого реестра нет, сотруднику ЗАГСа как решить имя хорошее или плохое? Это все будут оценочные суждения.

Татьяна Буцкая депутат Госдумы Вариантне имеет ссылок, куда органы ЗАГСа могли бы обращаться. Пока такого реестра нет, сотруднику ЗАГСа как решить имя хорошее или плохое? Это все будут оценочные суждения.

Буцкая рассказала, что работа над реестром, который включал бы в себя все допустимые имена, ведется ею уже второй год. Однако идея очень сложная в исполнении, подчеркнула депутат.

"Все словари имен, которые мы видели, они не охватывают все допустимые имена. У нас большая страна, где много национальностей, у каждой огромное количество имен. И нужно не ущемить никого", – пояснила эксперт.



При этом детский психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 отметила, что смена имени вряд ли решит вопрос травли в школе. Вполне возможно, дети продолжат изводить одноклассника, называя старым именем. Проблему буллинга необходимо решать с психологами и с участием всего школьного коллектива, указала специалист.



Наталья Наумова детский психолог Хотелось бы еще, чтобы и с родителями проводили разъяснительные беседы, в том же паспортном столе. Чтобы объясняли, какие последствия для их детей будут нести странные имена. Чтобы родители разъясняли, для чего и с какой целью они это делают.

"Возможно, даже назначать какой-то курс психотерапии, чтобы люди поняли, что они неосознанно пытаются нанести вред своему ребенку. Что это агрессия по отношению к сыну или дочери", – добавила Наумова.

Психолог объяснила, что, кроме буллинга, странное нестандартное имя может привести к сниженной самооценке у ребенка и даже к психологической травме. По словам Наумовой, в любом коллективе такое имя будет вызывать повышенный интерес и, как следствие, человек может начать стесняться не только своего имени, но и самого себя.



