Космос, Байден и Матрена: названы самые необычные имена новорожденных в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В текущем году некоторые москвичи давали новорожденным необычные имена, вдохновляясь космической тематикой, мифами, а также известными личностями. Были и те, кто называл детей в честь персонажей компьютерных игр, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление ЗАГС.
"В 2021 году мальчикам в Москве давали такие необычные имена на космическую и мифологическую тематики, как Космос, Зевс, Ахиллес, Тесей, Гелиос и Гермес. <...> Некоторые родители называют детей именами известных личностей или героев фильмов, в этом году маленьким москвичам давали имена Элтон, Чарльз, Байден, Марк Фредерико и Форрест. Также мальчиков называли Златогором, Лучезаром, Радосветом и Светломиром", – рассказали в пресс-службе.
Были и те родители, которые называли своих детей в честь персонажей компьютерных игр, например Каель Инвокер, Мирана и Лунара, напоминающие имена героев Minecraft и Dota 2. Популярностью пользуются и географические имена: с начала года на свет появились Енисей, Байкал, Северьян и Эльбрус.
Девочек чаще называли в честь знаменитостей или персонажей литературных произведений, например Мадонной, Донателлой, Пенелопой, Кайли, а также Джульеттой, Мальвиной, Ариэль и Фионой. Одну девочку назвали Малиной, и еще одну – Венецией. Также встречались имена Властиславия, Веселина, Матрена, Агриппина и Капитолина.
Кроме того, два мальчика в этом году получили имя Кай, а две девочки – Герда.
Ранее в столице прошел конкурс, в рамках которого москвичи придумывали необычные имена, отражающие современную действительность, по аналогии с именами, популярными после 1917 года, например Вилор – Владимир Ильич Ленин – Организатор Революции; Даздраперма – "Да здравствует Первое мая!" и другие.
В этот раз горожане предложили говорящие имена Крымнаш, Ковидий и Тиктония, нашлось место и аббревиатурам, среди которых Жарлет (жаркое лето), Безперден (безналичные перевод денег), а также Сильжен или Сильщина (сильная женщина).
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