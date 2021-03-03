Москвичи с именами Сергей и Елена чаще других заводят многодетные семьи – исследование

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Жители столицы с именами Александр, Сергей и Елена чаще других заводят многодетные семьи, сообщает столичный департамент труда и социальной защиты населения со ссылкой на исследование "Объединения многодетных семей Москвы".

"Лидерами среди многодетных оказались Александры, Сергеи и Елены. Больше всего многодетных мам среди участников объединения с именами: Елена (9%), Ольга (7%), Наталья (7%), Екатерина (5%), Татьяна (5%), Ирина (5%), Анна (5%), Юлия (5%), Светлана (4%) и Мария (4%). <...> Среди многодетных пап Москвы самые популярные мужские имена Александр (9%), Сергей (9%), Алексей (7%), Дмитрий (6%) и Андрей (6%). Чуть реже (по 3% каждый) встречаются имена Евгений, Владимир и Михаил. А на Максимов и Павлов приходится по 2%", – говорится в сообщении.

В департаменте пояснили, что при исследовании специалисты изучили базу анкет многодетных родителей, состоящих в "Объединении многодетных семей Москвы", в которую включены 42 тысячи семей. Всего же в столице проживают 157 тысяч многодетных семей.

С ноября 2020 года оформить статус многодетной семьи для получения льгот можно только онлайн. По данным заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этой услугой воспользовались уже более 6,4 тысячи москвичей.

Статус многодетной семьи дает определенные льготы и поддержку от правительства города. Москвичам больше не нужно бумажное удостоверение – право на льготы можно получить не выходя из дома. А информация об особом статусе семьи заносится в единый электронный реестр города.