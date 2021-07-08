Москвичи предложили варианты необычных имен для детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Газета Metro провела среди своих читателей конкурс, в котором предложила придумать новые имена, отражающие современную действительность.

После 1917 года некоторые родители называли своих детей именами, представляющими собой аббревиатуры от имен известных личностей или значимых событий. В их числе Мэла – Маркс, Энгельс, Ленин; Вилор – Владимир Ильич Ленин – Организатор Революции; Даздраперма – "Да здравствует Первое мая!".

В этот раз москвичи предложили говорящие имена Крымнаш, Ковидий и Тиктония, нашлось место и аббревиатурам, среди которых Жарлет (жаркое лето), Безперден (безналичные перевод денег), а также Сильжен или Сильщина (сильная женщина).

Полный список таких имен представлен в номере газеты Metro от 8 июля 2021 года, посвященном Дню семьи, любви и верности.

Ранее столичное управление ЗАГС рассказало, что самыми популярными именами для детей у молодых москвичей стали Александр и Анна.

Отмечалось, что, несмотря на падение популярности имени Александр, оно по-прежнему остается самым востребованным. За первый квартал текущего года в Москве этим именем назвали 619 мальчиков. В пятерку мужских имен также вошли Максим, Михаил, Марк и Артем.

Самым часто встречающимся среди девочек стало имя Анна – в первые месяцы 2021 года так назвали 589 маленьких москвичек. Также в рейтинг популярных женских имен вошли София, Мария и Алиса.

