В ЗАГСе рассказали о популярных именах для детей в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми популярными именами для детей у молодых родителей Москвы в первые три месяца 2021 года стали Александр и Анна, рассказали в столичном управлении ЗАГС. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Предпочтения москвичей в выборе имен для своих малышей с 2019-го практически не менялись. И даже в 1961 году имя Александр, самое популярное на сегодня, было одним из распространенных. Интересно отметить, что в то время многие родители, вдохновленные подвигом Юрия Гагарина, называли сыновей именем Юрий, оно было четвертым по популярности", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, несмотря на традиционную популярность, имя Александр потеряло в распространенности 10% по сравнению с 2020 годом. Всего за первый квартал этого года в Москве этим именем назвали 619 мальчиков. Также в пятерку наиболее популярных мужских имен вошли Максим (595), Михаил (593), Марк (429) и Артем (426).

Самым часто встречающимся среди девочек стало имя Анна – в первые месяцы 2021 года так назвали 589 маленьких москвичек. Также в рейтинг популярных женских имен вошли София (562), Мария (529) и Алиса (469).

"Возвращается популярность и к некоторым забытым именам. Например, мальчиков все чаще стали называть Ярослав (163), Гордей (31), Серафим (17), Лука (56), Савва (35), а девочек – Есения (94) и Злата (65)", – рассказали в ЗАГСе.

Отмечается, что с прошлого года заметно выросла популярность мужских имен Марк, Тимофей и Арсений, а также женских Ева, Мия и Аделина.

"Менее популярными становятся имена Анатолий, Антон, Аркадий, Архип, Борис, Валентин и Валерий. Маленьких москвичек реже называют Алевтинами, Анфисами, Валентинами, Зоями, Ларисами, Лидиями, Людмилами, Натальями, Светланами и Тамарами", – говорится в материале.

Наиболее необычными именами для девочек стали Стефания, Тея, Евангелина, Амалия, Ариана, Мария-Луиза, Элианна-Грейс, София-Елена, Венера-Вероника, для мальчиков – Христофор, Адемар и Роберт.

Ранее сообщалось, что в столице за последние 20 лет родились девять тысяч Татьян. Сотрудники управления ЗАГС рассказали, что в прошлом году было зарегистрировано 650 девочек с именем Татьяна. По их словам, родители нередко выбирали для детей в том числе и необычные имена, такие как Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь. Всего за последние 20 лет необычные имена получили около 40 детей.