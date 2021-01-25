Фото: портал мэра и правительства Москвы
Девять тысяч Татьян родились в Москве за последние 20 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Сотрудники управления ЗАГС рассказали, что в прошлом году было зарегистрировано 650 девочек с именем Татьяна. По их словам, родители нередко выбирали для детей в том числе и необычные имена, такие как Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь. Всего за последние 20 лет необычные имена получили около 40 детей.
Татьянин день некоторые москвичи выбирают для проведения свадьбы. В 2021 году торжественные церемония проведут около 40 пар в двух дворцах бракосочетания № 1 и № 3.
Ранее сообщалось, что Государственный исторический музей 25 января сделает бесплатным вход для Татьян и студентов. В этот день также для учащихся столичных вузов проведут образовательные и творческие мероприятия. Трансляции всех мероприятий будут вестись в группе "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте".
В Татьянин день, 25 января, почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день.
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