Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять тысяч Татьян родились в Москве за последние 20 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Сотрудники управления ЗАГС рассказали, что в прошлом году было зарегистрировано 650 девочек с именем Татьяна. По их словам, родители нередко выбирали для детей в том числе и необычные имена, такие как Рэчел-Татьяна, София-Татьяна, Татьяна-Мария, Татьяна-Николь. Всего за последние 20 лет необычные имена получили около 40 детей.

Татьянин день некоторые москвичи выбирают для проведения свадьбы. В 2021 году торжественные церемония проведут около 40 пар в двух дворцах бракосочетания № 1 и № 3.

Ранее сообщалось, что Государственный исторический музей 25 января сделает бесплатным вход для Татьян и студентов. В этот день также для учащихся столичных вузов проведут образовательные и творческие мероприятия. Трансляции всех мероприятий будут вестись в группе "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте".

В Татьянин день, 25 января, почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день.

