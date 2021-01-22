Вход в Исторический музей для Татьян и студентов 25 января будет бесплатным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Государственный исторический музей 25 января сделает бесплатным вход для Татьян и студентов. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"По случаю Татьяниного дня в понедельник всем Татьянам и студентам вход в музей будет бесплатным", – сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в День российского студенчества для учащихся столичных вузов проведут образовательные и творческие мероприятия. Трансляции всех мероприятий будут вестись в группе "Молодежь Москвы" в соцсети "ВКонтакте".

Также в преддверии праздника, 24 января, все женщины с именем Татьяна смогут посетить экоцентры национального парка "Лосиный остров" по одному билету со своим спутником. В воскресенье в экоцентре пройдет экскурсия по вольерному комплексу, а в центре "Чаепитие в Мытищах" – экскурсия "Белая тропа". Также всех желающих будут ждать в "Днедрарии".

В Татьянин день, 25 января, почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.