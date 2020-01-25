В Москве студенты развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ

Фото: телеграм-канал “Москва 24”

Столичные студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетную книжку у главного здания МГУ имени М.В. Ломоносова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что учащиеся московских вузов собрали огромную зачетку из отдельных табличек. Всего же в размерах инсталляция составила 12,5 на 40 метров, площадь оказалась равной 500 квадратным метрам.

Известно, что такая акция прошла в рамках Дня российского студенчества. Флешмоб был организован по инициативе студенческих объединений Москвы. В нем приняли участие студенты из МГУ имени Ломоносова, МИРЭА, РГУ имени Косыгина и ряда других университетов.

В Татьянин день студентов с праздником поздравили новый глава Минобрнауки Валерий Фальков и ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Новых свершений, достижения и радости. Все мы, кому посчастливилось быть студентами, помним эти замечательные годы. Ведь именно в студенческие годы формируется тот путь, по которому мы идем всю дальнейшую жизнь", – пожелал министр образования.

Садовничий же напомнил о связи вуза с историей страны и отметил, что в этом году МГУ исполняется 265 лет.

"Страницы истории университета неотделимы от страниц истории нашей страны. Московский университет всегда был и остается впереди, первый во всех международных списках среди российских вузов", – сообщил ректор Московского госуниверситета .

Ранее свои поздравления московским студентам направил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что Москва является столицей российского студенчества, которая объединяет 750 тысяч учащихся вузов из РФ и всего мира.