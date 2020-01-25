Собянин поздравил московских студентов с Татьяниным днем

12:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Сергей Собянин поздравил столичных студентов с Татьяниным днем. Мэр отметил, что Москва является столицей российского студенчества, которая объединяет 750 тысяч учащихся вузов из РФ и всего мира.
"Это мегаполис с большим количеством "зачетных" мест. Среди них – Воробьевы горы, Парк Горького, ВДНХ и десятки других площадок, где в Татьянин день пройдут увлекательные мероприятия, и каждый найдет себе занятие по душе", – говорится в телеграмме, размещенной на портале мэра и правительства Москвы.
Праздничные мероприятия проходят на 80 площадках города.
Специальную акцию также запускает сеть кинотеатров "Москино". 25 января студенты смогут приобрести билет на любой сеанс в больших залах за 199 рублей. В этот день студенты также смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне.
Кроме того, Московский метрополитен в Татьянин день проведет праздничную акцию для студентов, которые на отлично сдали сессию. 25 января учащимся вузов вручат подарки с символикой столичной подземки. А в Демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров (МЦД) на площади Киевского вокзала проведут интеллектуальный квиз. Организаторы предложат вопросы по техническим новинкам и социальным трендам.
Московский зоопарк отпразднует День студента проведением "Унизверского квеста". Поучаствовать в нем смогут не только учащиеся вузов, но и те, кто закончил обучение или только готовится поступать.
День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения.
Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.
"Это наш город": студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы в Татьянин день
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