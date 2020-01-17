Экскурсии по Останкинской телебашне будут бесплатными для студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Студенты всех российских вузов в Татьянин день смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что 25 января пройдет более 20 экскурсий. Поучаствовать в них смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов. Заплатить нужно только за входной билет. При этом купить его можно будет с 40-процентной скидкой по студенческому билету.

"Экскурсоводы расскажут об интересных фактах о строительстве и конструктивных особенностях телебашни. Они проведут тур по интерактивному мультимедийному комплексу. После экскурсии студенты могут посмотреть панораму столицы с высоты птичьего полета", – рассказали в пресс-службе телебашни.

Ранее сообщалось, что студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе 25 и 26 января. К празднику музей подготовил специальную программу, которая посвящена подвигам молодежи в годы ВОВ.

Для входа учащимся надо будет лишь предъявить в кассе студенческий билет. Бесплатные экскурсии по комплексу и экспозиции "Подвиг армии" будут проводить в 12:00 и 16:00. Участников будут ждать у экскурсионного бюро на нулевом этаже.

