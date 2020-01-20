День студента отметят на 80 площадках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

День студента пройдет в Москве более чем на 80 площадках. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства Москвы.

"Московские студенты отметят свой главный праздник более чем на 80 площадках города. Эти выходные станут настоящим студенческим уикендом: День студента пройдет 25 и 26 января, в течение двух дней учащиеся вузов столицы смогут проявить себя в разных активностях, жанрах и форматах", – сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что основные гуляния пройдут в Парке Горького и на ВДНХ. В 18:00 на главном катке ВДНХ состоится танцевальный флешмоб. В это же время на катке "Восход" в Парке Горького начнется дискотека на коньках "Зачетная Москва".

Также в Доме культуры на ВДНХ состоится молодежный проект "Московский диалог", во время которого студенты смогут пообщаться с профессионалами в разных сферах.

Зимние развлечения для студентов также организуют и столичные парки. Так, в парке "Царицыно" все желающие смогут прокатиться на тюбингах, а в "Сокольниках", Измайловском, Бабушкинском и других парках будет действовать бесплатный вход на каток.

Специальную акцию для студентов также запускает сеть кинотеатров "Москино". 25 января студенты смогут приобрести билет на любой сеанс в больших залах за 199 рублей. В этот день студенты также смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии по Останкинской телебашне.

Поучаствовать в них смогут студенты очных отделений российских и зарубежных вузов. Заплатить нужно только за входной билет. При этом купить его можно будет с 40-процентной скидкой по студенческому билету.

Кроме того, 25 и 26 января студенты смогут бесплатно посетить Музей Победы на Поклонной горе. К празднику музей подготовил специальную программу, которая посвящена подвигам молодежи в годы ВОВ.

Для входа учащимся надо будет лишь предъявить в кассе студенческий билет. Бесплатные экскурсии по комплексу и экспозиции "Подвиг армии" будут проводить в 12:00 и 16:00. Участников будут ждать у экскурсионного бюро на нулевом этаже.

День российского студенчества отмечают 25 января. История праздника началась в 1755 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета, крупнейшего в России высшего учебного заведения.

Также в этот день почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, которая считается покровительницей студентов и Московского государственного университета имени Ломоносова. Отсюда и второе название праздника – Татьянин день. В 2005 году по указу президента России он стал официальным.

